Informations pratiques

Landévant

4 jours d’immersion créative nature

La petite forêt Landévant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 09:30:00

fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :

2026-08-17

À travers Sabine alias Les explorations des Herminons propose des ateliers nature pour enfants qui valorisent les richesses du territoire local, en les invitant à vivre des expériences immersives en plein air.

Chaque atelier est une occasion de découvrir la nature environnante de manière ludique, sensible et éducative.

Découverte mosaïque, gravure sur bois, peinture sur ardoise, broderies artisanat nature

Pour les 5-12 ans !

Prévoir son pique-nique et goûter inclus

Chaque séance s’articule autour d’une thématique nature (animaux, saisons, orientation, feu, cabanes…). .

La petite forêt Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 6 38 04 82 13

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English :

L’événement 4 jours d’immersion créative nature Landévant a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon