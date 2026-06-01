Veillée en breton à la gare de Guiscriff Le Faouët
Veillée en breton à la gare de Guiscriff Le Faouët jeudi 11 juin 2026.
Le Faouët
Veillée en breton à la gare de Guiscriff
la gare de Guiscriff Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Un groupe de jeunes collégiens bretonnants organisent une veillée en breton ouverte à tous et gratuite. Au programme musique, chants, danse, contes traditionnels, cidre, jus de pomme et gâteau breton. Venez, chanter, danser, conter, écouter et avoir du goût tant que tant ! .
la gare de Guiscriff Le Faouët 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Veillée en breton à la gare de Guiscriff Le Faouët a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Le Faouët (Morbihan)
- L’heure du conte en musique Médiathèque Le Faouët 13 juin 2026
- Concert de musique actuelles Le Faouët 13 juin 2026
- Rencontre chorales Place de la Corderie Le Faouët 14 juin 2026
- Concert de musiques actuelles Place de la Corderie Le Faouët 14 juin 2026
- Conférences publiques d’introduction au Bouddhisme Centre Bouddhhique Drukpa Le Faouët 14 juin 2026