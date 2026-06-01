Veillée en breton à la gare de Guiscriff Le Faouët jeudi 11 juin 2026.

Le Faouët

Veillée en breton à la gare de Guiscriff

la gare de Guiscriff Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Un groupe de jeunes collégiens bretonnants organisent une veillée en breton ouverte à tous et gratuite. Au programme musique, chants, danse, contes traditionnels, cidre, jus de pomme et gâteau breton. Venez, chanter, danser, conter, écouter et avoir du goût tant que tant ! .

la gare de Guiscriff Le Faouët 56560 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 15 80

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English :

L’événement Veillée en breton à la gare de Guiscriff Le Faouët a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan