Rencontre chorales Place de la Corderie Le Faouët
Rencontre chorales Place de la Corderie Le Faouët dimanche 14 juin 2026.
Le Faouët
Rencontre chorales
Place de la Corderie Cinéma Ellé Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Concert de deux chorales. La Marion du Faouët et la Chorale Agora de l’école de Musique du Pays du Roi Morvan vous propose un répertoire riche et varié allant du classique à la pop. .
Place de la Corderie Cinéma Ellé Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83
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English :
L’événement Rencontre chorales Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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