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Rencontre chorales Place de la Corderie Le Faouët

Rencontre chorales Place de la Corderie Le Faouët dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place de la Corderie

Adresse : Cinéma Ellé

Ville : 56320 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Le Faouët

Rencontre chorales

Place de la Corderie Cinéma Ellé Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Concert de deux chorales. La Marion du Faouët et la Chorale Agora de l’école de Musique du Pays du Roi Morvan vous propose un répertoire riche et varié allant du classique à la pop.   .

Place de la Corderie Cinéma Ellé Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83 

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English :

L’événement Rencontre chorales Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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