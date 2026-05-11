L’heure du conte en musique Médiathèque Le Faouët
L’heure du conte en musique Médiathèque Le Faouët samedi 13 juin 2026.
Le Faouët
L’heure du conte en musique
Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Pour cette dernière séance avant les vacances d’été, l’heure du conte aura pour thème la musique. Accompagnés de leurs parents, grands-parents, frères/soeurs, les enfants à partir de 2-3 ans pourront écouter des histoires sur ce thème et fabriquer un petit instrument de musique lors de l’atelier créatif. .
Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39
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English :
L’événement L’heure du conte en musique Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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