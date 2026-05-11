L’heure du conte en musique Médiathèque Le Faouët

Le Faouët

L’heure du conte en musique

Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour cette dernière séance avant les vacances d’été, l’heure du conte aura pour thème la musique. Accompagnés de leurs parents, grands-parents, frères/soeurs, les enfants à partir de 2-3 ans pourront écouter des histoires sur ce thème et fabriquer un petit instrument de musique lors de l’atelier créatif. .

Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

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English :

L’événement L’heure du conte en musique Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan