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Concert des vents Le Faouët

Concert des vents Le Faouët samedi 6 juin 2026.

Adresse : St Guen

Ville : 56540 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Le Faouët

Concert des vents

St Guen Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Les instruments à vent prennent vie et dévoilent toute leur richesse sonore. Porté par l’énergie collective des musiciens, ce concert célèbre l’harmonie, l’écoute et la complicité entre les instruments.   .

St Guen Le Faouët 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83 

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English :

L’événement Concert des vents Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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