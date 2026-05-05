Concert des vents Le Faouët
Concert des vents Le Faouët samedi 6 juin 2026.
Le Faouët
Concert des vents
St Guen Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Les instruments à vent prennent vie et dévoilent toute leur richesse sonore. Porté par l’énergie collective des musiciens, ce concert célèbre l’harmonie, l’écoute et la complicité entre les instruments. .
St Guen Le Faouët 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83
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English :
L’événement Concert des vents Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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