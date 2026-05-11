Le Faouët

Rendez-vous aux jardins à Kermain

Manoir de Kermain Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Le samedi

Grande Foire aux plantes, plus de 20 producteurs locaux

de végétaux seront présents à Kermain toute la journée !

A partir de 11h30, restauration galettes et crêpes.

Exposition “Perspective et symétrie au jardin” dans la

chapelle et venez découvrir les nouveaux massifs autour

de l’œil !

Le dimanche

Visites commentées à 10h, 14h30 et 16h30.

Exposition “Perspective et symétrie au jardin” dans la

chapelle et venez découvrir les nouveaux massifs autour

de l’œil ! .

Manoir de Kermain Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins à Kermain Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan