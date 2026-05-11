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Rendez-vous aux jardins à Kermain Le Faouët

Rendez-vous aux jardins à Kermain Le Faouët samedi 6 juin 2026.

Adresse : Manoir de Kermain

Ville : 56110 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Faouët

Rendez-vous aux jardins à Kermain

Manoir de Kermain Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Le samedi
Grande Foire aux plantes, plus de 20 producteurs locaux
de végétaux seront présents à Kermain toute la journée !
A partir de 11h30, restauration galettes et crêpes.
Exposition “Perspective et symétrie au jardin” dans la
chapelle et venez découvrir les nouveaux massifs autour
de l’œil !
Le dimanche
Visites commentées à 10h, 14h30 et 16h30.
Exposition “Perspective et symétrie au jardin” dans la
chapelle et venez découvrir les nouveaux massifs autour
de l’œil !   .

Manoir de Kermain Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins à Kermain Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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