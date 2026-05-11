Rendez-vous aux jardins à Kermain Le Faouët
Rendez-vous aux jardins à Kermain Le Faouët samedi 6 juin 2026.
Le Faouët
Rendez-vous aux jardins à Kermain
Manoir de Kermain Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi
Grande Foire aux plantes, plus de 20 producteurs locaux
de végétaux seront présents à Kermain toute la journée !
A partir de 11h30, restauration galettes et crêpes.
Exposition “Perspective et symétrie au jardin” dans la
chapelle et venez découvrir les nouveaux massifs autour
de l’œil !
Le dimanche
Visites commentées à 10h, 14h30 et 16h30.
Exposition “Perspective et symétrie au jardin” dans la
chapelle et venez découvrir les nouveaux massifs autour
de l’œil ! .
Manoir de Kermain Le Faouët 56110 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins à Kermain Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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