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Visite libre et Foire aux plantes, le samedi, Manoir de Kermain, Langonnet

Visite libre et Foire aux plantes, le samedi, Manoir de Kermain, Langonnet

Visite libre et Foire aux plantes, le samedi, Manoir de Kermain, Langonnet samedi 6 juin 2026.

Lieu : Manoir de Kermain

Adresse : Kermain 56630 Langonnet

Ville : 56630 Langonnet

Département : Morbihan

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Visite libre et Foire aux plantes, le samedi Samedi 6 juin, 09h30 Manoir de Kermain Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

– L’exposition et le potager seront en accès libre tout le week-end, dont les jardinières qui tombent sous le sens, une d’entre elles est à écouter ! De nouveaux massifs et jardinières dont : se nourrir à l’oeil, se soigner à l’oeil, le mauvais oeil, presque oeil, regard sur le futur… seront à découvrir.
Le samedi, la 1ère foire aux plantes au pays du Roi Morvan agrémentera la visite.
Le dimanche, des balades commentées et guidées seront organisées, à 10h, à 14h30 puis à 16h30 ; (puis au cours de l’été).
En collaboration avec l’Association pour le Patrimoine au Pays du Roi Morvan

Manoir de Kermain Kermain 56630 Langonnet Langonnet 56630 Morbihan Bretagne https://patrimoinesencentrebretagne.e-monsite.com/videos/patrimoines-en-centre-bretagne-approm-presentation-du-manoir-de-kermain.html [{« link »: « https://patrimoinesencentrebretagne.e-monsite.com/ »}] zones de stationnement à proximité
– L’exposition et le potager seront en accès libre tout le week-end, dont les jardinières qui tombent sous le sens, une d’entre elles est à écouter ! De nouveaux massifs et jardinières dont : se à à…

©Loyer-Philippe

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