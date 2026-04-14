Exposition et massifs autour du regard dans le jardin, Manoir de Kermain, Langonnet

Exposition et massifs autour du regard dans le jardin 6 et 7 juin Manoir de Kermain Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

– L’exposition et le potager seront en accès libre tout le week-end, dont les jardinières qui tombent sous le sens, une d’entre elles est à écouter ! De nouveaux massifs et jardinières dont : se nourrir à l’oeil, se soigner à l’oeil, le mauvais oeil, presque oeil, regard sur le futur… seront à découvrir.

– Le samedi, la 1ère foire aux plantes au pays du Roi Morvan agrémentera la visite.

– Le dimanche, des balades commentées et guidées seront organisées, à 10h, à 14h30 puis à 16h30 ; (puis au cours de l’été).

En collaboration avec l’Association pour le Patrimoine au Pays du Roi Morvan

Manoir de Kermain Kermain 56630 Langonnet Langonnet 56630 Morbihan Bretagne https://patrimoinesencentrebretagne.e-monsite.com/videos/patrimoines-en-centre-bretagne-approm-presentation-du-manoir-de-kermain.html [{« link »: « https://patrimoinesencentrebretagne.e-monsite.com/ »}] zones de stationnement à proximité

– L’exposition et le potager seront en accès libre tout le week-end, dont les jardinières qui tombent sous le sens, une d’entre elles est à écouter ! De nouveaux massifs et jardinières dont : se à à…

©Loyer-Philippe