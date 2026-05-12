Langonnet

Concert Te Deum de Bizet

Abbaye Notre Dame Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Le chœur les vents de la mer (chant sacré et lyrique) de Larmor-Plage vous propose pour son concert de fin d’année le Te Deum de G Bizet, des airs d’opéra célèbres et vous invite à une fantaisie sur les valses de Vienne. Billetterie sur place et en ligne sur www.choeurlesventsdelamer.com/concerts .

Abbaye Notre Dame Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 71 21 12 23

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English :

L’événement Concert Te Deum de Bizet Langonnet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan