Concert Te Deum de Bizet Langonnet
Concert Te Deum de Bizet Langonnet dimanche 28 juin 2026.
Langonnet
Concert Te Deum de Bizet
Abbaye Notre Dame Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Le chœur les vents de la mer (chant sacré et lyrique) de Larmor-Plage vous propose pour son concert de fin d’année le Te Deum de G Bizet, des airs d’opéra célèbres et vous invite à une fantaisie sur les valses de Vienne. Billetterie sur place et en ligne sur www.choeurlesventsdelamer.com/concerts .
Abbaye Notre Dame Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 71 21 12 23
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English :
L’événement Concert Te Deum de Bizet Langonnet a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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