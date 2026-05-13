Les Patrimoines de l’été le jardin de Kermain Langonnet
Les Patrimoines de l’été le jardin de Kermain Langonnet jeudi 16 juillet 2026.
Langonnet
Les Patrimoines de l’été le jardin de Kermain
Kermain Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le manoir de Kermain ouvre à nouveau ses extérieurs durant tout l’été avec une nouvelle création sur le thème du regard. Alors ouvrez grand les yeux ! Accueil par Carlo Rosolen et Philippe Loyer de l’association Pour le Patrimoine au Pays du roi Morvan. .
Kermain Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23
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English :
L’événement Les Patrimoines de l’été le jardin de Kermain Langonnet a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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