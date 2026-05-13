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Les Patrimoines de l’été le jardin de Kermain Langonnet

Les Patrimoines de l’été le jardin de Kermain Langonnet jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Kermain

Ville : 56630 Langonnet

Département : Morbihan

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Langonnet

Les Patrimoines de l’été le jardin de Kermain

Kermain Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Le manoir de Kermain ouvre à nouveau ses extérieurs durant tout l’été avec une nouvelle création sur le thème du regard. Alors ouvrez grand les yeux ! Accueil par Carlo Rosolen et Philippe Loyer de l’association Pour le Patrimoine au Pays du roi Morvan.   .

Kermain Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23 

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English :

L’événement Les Patrimoines de l’été le jardin de Kermain Langonnet a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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