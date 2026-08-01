Informations pratiques

Langonnet

Stage de laine feutrée

Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Création de belles fleurs en feutre dans un cadre champêtre. Une marguerite, un coquelicot et une rose sauvage pour décorer votre maison ou vos vêtements. Nous étudions l’anatomie et les couleurs des fleurs dans un jardin de fleurs à couper, puis nous nous mettons au savon et à l’eau chaude pour fabriquer nous-mêmes quelques petites beautés. Pendant notre pause déjeuner, l’ébauche peut sécher, et l’après-midi, nous finissons nos fleurs à l’aide de ciseaux et d’une aiguille à feutrer.

Une journée pour apprendre les bases ou pour se perfectionner en feutrage à l’eau et à l’aiguille.

3 à 6 participants.

Vous apportez une paire de ciseaux à ongles ou à coudre, votre repas du midi tiré du sac et de la bonne humeur.

Inscriptions et plus d’informations par téléphone.langonn .

Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 26 70 80 24

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English :

L’événement Stage de laine feutrée Langonnet a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan