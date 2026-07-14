Ouverture de la saison ! La grande boutique Langonnet

Informations pratiques

Langonnet

Ouverture de la saison !

La grande boutique 3 rue des Milad Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Comme chaque année, La Grande Boutique propose une soirée pour présenter la saison à venir et passer un joyeux moment de retrouvailles en musique ! 18h30 présentation. Apéritif offert et petite restauration. 21h concertAnnen Dahud, Trio Stephan-Cadoret-Etevenard. .

La grande boutique 3 rue des Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83

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English :

L’événement Ouverture de la saison ! Langonnet a été mis à jour le 2026-07-14 par CRT Bretagne_