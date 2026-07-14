Ouverture de la saison ! La grande boutique Langonnet
vendredi 25 septembre 2026 · La grande boutique · Langonnet
Informations pratiques
Langonnet
Ouverture de la saison !
La grande boutique 3 rue des Milad Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Comme chaque année, La Grande Boutique propose une soirée pour présenter la saison à venir et passer un joyeux moment de retrouvailles en musique ! 18h30 présentation. Apéritif offert et petite restauration. 21h concertAnnen Dahud, Trio Stephan-Cadoret-Etevenard. .
La grande boutique 3 rue des Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83
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English :
L’événement Ouverture de la saison ! Langonnet a été mis à jour le 2026-07-14 par CRT Bretagne_
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