Festival culturel & joyeux Salle des fêtes Langonnet samedi 21 novembre 2026.
Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Organisé par l’association culturelle Elaïg Nevez, ce troisième festival se déroulera sur deux jours. Musique, théâtre, spectacles mettront en scène conteurs, marionnettistes, danseurs, chanteurs… .
Salle des fêtes 5 Ter Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 96 74
