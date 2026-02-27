Les endimanchés La grande boutique Langonnet
Les endimanchés La grande boutique Langonnet dimanche 6 décembre 2026.
Les endimanchés
La grande boutique 3 Rue Milad Langonnet Morbihan
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
2026-12-06
Temps fort de la saison pluridisciplinaire, Les Endimanchés sont un carrefour entre plasticien.ne.s, musicien.ne.s, danseur.se.s… .
La grande boutique 3 Rue Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne
