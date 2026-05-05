Concert de musique actuelles Le Faouët
Concert de musique actuelles Le Faouët samedi 13 juin 2026.
Le Faouët
Concert de musique actuelles
bis rue de Quimper Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
6 groupes de musique de l’école de musique vont se produire sur une scène en extérieur à découvrir. .
bis rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83
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English :
L’événement Concert de musique actuelles Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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