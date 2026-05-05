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Concert de musique actuelles Le Faouët

Concert de musique actuelles Le Faouët samedi 13 juin 2026.

Adresse : bis rue de Quimper

Ville : 56320 Le Faouët

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Faouët

Concert de musique actuelles

bis rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

6 groupes de musique de l’école de musique vont se produire sur une scène en extérieur à découvrir.   .

bis rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83 

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English :

L’événement Concert de musique actuelles Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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