Le Faouët

Concert de musique actuelles

bis rue de Quimper Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

6 groupes de musique de l’école de musique vont se produire sur une scène en extérieur à découvrir. .

bis rue de Quimper Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83

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English :

L’événement Concert de musique actuelles Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan