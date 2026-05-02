Conférences publiques d’introduction au Bouddhisme Centre Bouddhhique Drukpa Le Faouët
Conférences publiques d’introduction au Bouddhisme Centre Bouddhhique Drukpa Le Faouët dimanche 14 juin 2026.
Le Faouët
Conférences publiques d’introduction au Bouddhisme
Centre Bouddhhique Drukpa Bel Avenir Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Explorez la sagesse bouddhiste au fil de conférences ouvertes à toutes et à tous, animées par un moine ou une moniale du Centre Bouddhique Drukpa Plouray. Ces moments d’échanges offrent l’occasion de découvrir à un rythme accessible et vivant, les enseignements essentiels du Bouddhisme et leur résonance dans notre quotidien. .
Centre Bouddhhique Drukpa Bel Avenir Le Faouët 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 82 65
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English :
L’événement Conférences publiques d’introduction au Bouddhisme Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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