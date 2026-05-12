Concert de musiques actuelles Place de la Corderie Le Faouët

Le Faouët

Concert de musiques actuelles

Place de la Corderie Ciné Ellé Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le cinéma Ellé accueillera une rencontre de chorales réunissant La Marion du Faouët et Agora. L’occasion de découvrir et d’écouter des voix passionnées dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Entre harmonies, émotions et partage musical, cette soirée promet un beau moment de découverte pour tous les amoureux du chant choral et de la musique. .

Place de la Corderie Ciné Ellé Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83

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English :

L’événement Concert de musiques actuelles Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan