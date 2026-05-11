Bébés lecteurs en musique Médiathèque Le Faouët
Bébés lecteurs en musique Médiathèque Le Faouët jeudi 18 juin 2026.
Le Faouët
Bébés lecteurs en musique
Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:30:00
fin : 2026-06-18 11:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Pour cette dernière séance avant les vacances d’été, les bébés lecteurs auront pour thème la musique. Accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles, les moins de 3 ans pourront écouter des histoires sur ce thème et manipuler des instruments de musique. .
Médiathèque 54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39
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English :
L’événement Bébés lecteurs en musique Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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