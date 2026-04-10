Carnac

Balade commentée Histoire du centre-bourg

Place de l’Église Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 09:00:00

fin : 2026-06-11 12:30:00

Date(s) :

2026-06-11

À 9h Sortie commentée Histoire du centre-bourg du 19ème siècle à nos jours, Tumulus saint Michel et campagne carnacoise . Tarif 6€, 3€ pour les adhérents de l’association. Durée 3h, environ 4 km.

L’inscription se fait obligatoirement à l’avance par téléphone 02 97 52 13 52. .

Place de l’Église Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

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English :

L’événement Balade commentée Histoire du centre-bourg Carnac a été mis à jour le 2026-05-07 par OT DE CARNAC