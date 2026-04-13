Soirée déguisée Manège d’Armelle Carnac
Soirée déguisée Manège d’Armelle Carnac mardi 21 juillet 2026.
Carnac
Soirée déguisée
Manège d’Armelle 50bis Avenue des Druides Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 05:00:00
fin : 2026-08-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
À partir de 20 h au manège d’Armelle
21 juillet soirée pirate
28 juillet soirée Disney
4 août soirée carnaval
11 août soirée pirate
18 août soirée Disney .
Manège d’Armelle 50bis Avenue des Druides Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 79 13 02 19
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English :
L’événement Soirée déguisée Carnac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE CARNAC
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