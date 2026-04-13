Soirée déguisée Manège d’Armelle Carnac

Carnac

Soirée déguisée

Manège d’Armelle 50bis Avenue des Druides Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 05:00:00

fin : 2026-08-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

À partir de 20 h au manège d’Armelle

21 juillet soirée pirate

28 juillet soirée Disney

4 août soirée carnaval

11 août soirée pirate

18 août soirée Disney .

Manège d’Armelle 50bis Avenue des Druides Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 79 13 02 19

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English :

L’événement Soirée déguisée Carnac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE CARNAC