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Soirée déguisée Manège d’Armelle Carnac

Soirée déguisée Manège d’Armelle Carnac mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Manège d'Armelle

Adresse : 50bis Avenue des Druides

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif :

Carnac

Soirée déguisée

Manège d’Armelle 50bis Avenue des Druides Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 05:00:00
fin : 2026-08-18 23:59:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

À partir de 20 h au manège d’Armelle
21 juillet soirée pirate
28 juillet soirée Disney
4 août soirée carnaval
11 août soirée pirate
18 août soirée Disney   .

Manège d’Armelle 50bis Avenue des Druides Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 79 13 02 19 

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English :

L’événement Soirée déguisée Carnac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE CARNAC

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