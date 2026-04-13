Carnac

Sortie botanique Plantes des sous-bois

Lieu communiqué à l’inscription Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-18

À 10h Balade découverte des plantes des sous-bois, circuit mégalithes Redécouvrez les arbres et plantes sauvages, médicinales et comestibles des sous-bois bretons ! Déambulation végétale entre forêt et mégalithes du sentier du Manio observation botanique, anecdotes, histoire de quelques plantes et arbres de la tradition celte et notions d’herboristerie. Dégustation de tisane en fin d’animation. Envoi d’un compte-rendu avec résumé et photos par mail après la balade.

Avec Primelle ou Lisa, de l’association Incroyables Chemins, herbaliste, formatrices et productrices de plantes médicinales à Ploemel (56). 15 personnes maximum, INSCRIPTION obligatoire. Durée 2 heures. Prévoir des chaussures de marche, un bloc note et un crayon. L’activité aura lieu sous réserve d’un nombre minimum de participants. .

Lieu communiqué à l’inscription Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

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English :

L’événement Sortie botanique Plantes des sous-bois Carnac a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE CARNAC