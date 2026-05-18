Visite flash Une merveille du musée Carnac
Visite flash Une merveille du musée Carnac samedi 6 juin 2026.
Carnac
Visite flash Une merveille du musée
Place Christian Bonnet Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Objet phare ou insolite des collections, un médiateur une médiatrice du musée vous dévoile son histoire. Sans réservation. Durée 30 minutes.
Inclus dans la prix du billet d’entrée .
Place Christian Bonnet Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement Visite flash Une merveille du musée Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC
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