Nuit Europénne des Musées Place Christian Bonnet Carnac

Carnac

Nuit Europénne des Musées

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

De 19h à 23h À vous de jouer une enquête nocturne au musée

Munis de votre sens de l’observation et de votre esprit de déduction, franchissez les portes du musée et explorez les collections autrement. Gratuit sans réservation. .

Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

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English : Nuit Europénne des Musées

L’événement Nuit Europénne des Musées Carnac a été mis à jour le 2026-04-23 par ADT 56