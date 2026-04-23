Nuit Europénne des Musées Place Christian Bonnet Carnac
Nuit Europénne des Musées Place Christian Bonnet Carnac samedi 23 mai 2026.
Carnac
Nuit Europénne des Musées
Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
De 19h à 23h À vous de jouer une enquête nocturne au musée
Munis de votre sens de l’observation et de votre esprit de déduction, franchissez les portes du musée et explorez les collections autrement. Gratuit sans réservation. .
Place Christian Bonnet Musée de Préhistoire Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English : Nuit Europénne des Musées
L’événement Nuit Europénne des Musées Carnac a été mis à jour le 2026-04-23 par ADT 56
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