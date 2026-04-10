À vous de jouer : mystère au musée…, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac

À vous de jouer : mystère au musée… Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Préhistoire de Carnac Morbihan

Jeu gratuit en semi-autonomie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Mobilisez votre sens de l’observation et votre esprit de déduction pour résoudre les énigmes. Vrai, faux, reproduction ? Saurez-vous démêler l’affaire ?

Musée de Préhistoire de Carnac Place Christian BONNET, 56340 Carnac, France Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33297522204 https://www.museedecarnac.com Avec 300.000 objets provenant de 30 communes du sud Morbihan (entre ria d’Etel à l’ouest, presqu’île de Rhuys à l’est, Quiberon, Houat et Hoedic au sud), 200 sites dont 120 mégalithiques, le Musée de Préhistoire de Carnac possède l’une des plus riches collections préhistoriques d’Europe. Sa visite est indispensable pour découvrir et comprendre les sites archéologiques de la région, du Paléolithique à l’époque gallo-romaine, et surtout du Néolithique. Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d’Espagne… Des objets de prestige découverts dans le Tumulus Saint-Michel, témoins de l’époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, au début du Ve millénaire avant notre ère. Les collections sont classées “Monument Historique” depuis 1928.

Munis de votre sens de l’observation et de votre esprit de déduction, franchissez les portes du musée et explorez les collections autrement. Une enquête en semi-autonomie au coeur des collections du…

© C. Le Potier