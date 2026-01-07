Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac

Cercle de lecture

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

À 10h30 Venez partager vos expériences littéraires et de vos coups de cœur ! Durée 1h30. En accès libre et gratuit .

Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English : Cercle de lecture

L’événement Cercle de lecture Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE CARNAC