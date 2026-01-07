Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac
Cercle de lecture Médiathèque/Ludothèque Terraqué Carnac samedi 18 avril 2026.
Cercle de lecture
Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
À 10h30 Venez partager vos expériences littéraires et de vos coups de cœur ! Durée 1h30. En accès libre et gratuit .
Médiathèque/Ludothèque Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English : Cercle de lecture
L’événement Cercle de lecture Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE CARNAC
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