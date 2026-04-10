Conférence Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs Carnac
Conférence Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs Carnac dimanche 19 juillet 2026.
Carnac
Conférence Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs
Espace culturel Terraqué Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Conférence par Agnès Anquetin-Dias
Les grands chantiers de Notre-Dame de Paris ont toujours étonné le monde Au XIIème siècle quand l’évêque Maurice de Sully entreprit de faire bâtir la plus haute cathédrale de la chrétienté; au XIXème siècle quand l’architecte Viollet-Le-Duc fit œuvre de création en restaurant un moyen Age idéal; après l’incendie de 2019 enfin, où c’est avec le plus grand savoir-faire qu’est recréée une Notre-Dame plus glorieuse que jamais !
Réservation cercle.culturel.carnac@gmail.com
Billetterie à partir de 19 h dans le hall de la médiathèque .
Espace culturel Terraqué Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 74 06 46 06
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English :
L’événement Conférence Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT DE CARNAC
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