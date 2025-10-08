Atelier en forêt Carnac
Atelier en forêt Carnac mercredi 22 avril 2026.
Atelier en forêt
Lieu communiqué à la réservation Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Découvrez la nature avec Soline, diplômée de l’école des Beaux-Art et construisez un village pour les petits animaux.
Les enfants jouent et participent à diverses activités au cœur de la nature exploration, observation des petits animaux à la loupe, construction de nids, de cabanes, de villages pour les petits animaux, cache-cache géants, création déco, jeux buissonniers…
L’activité aura lieu sous réserve d’un nombre minimum de participants. .
Lieu communiqué à la réservation Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52
