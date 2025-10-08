Atelier en forêt Carnac

Atelier en forêt

Lieu communiqué à la réservation Carnac Morbihan

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

2026-04-22

Découvrez la nature avec Soline, diplômée de l’école des Beaux-Art et construisez un village pour les petits animaux.

Les enfants jouent et participent à diverses activités au cœur de la nature exploration, observation des petits animaux à la loupe, construction de nids, de cabanes, de villages pour les petits animaux, cache-cache géants, création déco, jeux buissonniers…

L’activité aura lieu sous réserve d’un nombre minimum de participants. .

Lieu communiqué à la réservation Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

