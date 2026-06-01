Carnac

Atelier Dessine-moi un menhir

Le Ménec Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez participer à une séance de dessin en compagnie d’un artiste, après une découverte des Alignements.

Comment approcher graphiquement par le dessin l’objet menhir ? Et comment reproduire le foisonnement des Alignements, le tout en s’inscrivant dans un paysage préservé ? Astuces et conseils seront partagés lors des séances in situ accompagnées par les artistes Emma Burr (illustratrice) et Sila Herrera , qui ont déjà eu l’occasion de s’impliquer dans des projets graphiques autour de la thématique des monuments mégalithiques. .

Le Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81

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English :

L’événement Atelier Dessine-moi un menhir Carnac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon