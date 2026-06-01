Atelier Dessine-moi un menhir Carnac
Atelier Dessine-moi un menhir Carnac samedi 6 juin 2026.
Carnac
Atelier Dessine-moi un menhir
Le Ménec Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez participer à une séance de dessin en compagnie d’un artiste, après une découverte des Alignements.
Comment approcher graphiquement par le dessin l’objet menhir ? Et comment reproduire le foisonnement des Alignements, le tout en s’inscrivant dans un paysage préservé ? Astuces et conseils seront partagés lors des séances in situ accompagnées par les artistes Emma Burr (illustratrice) et Sila Herrera , qui ont déjà eu l’occasion de s’impliquer dans des projets graphiques autour de la thématique des monuments mégalithiques. .
Le Ménec Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 29 81
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English :
L’événement Atelier Dessine-moi un menhir Carnac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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