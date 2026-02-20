Atelier écriture Maison Saget Carnac

Atelier écriture

Maison Saget 7 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

2026-03-28 2026-06-06

À 10h Atelier d’écriture partagé

Création personnelle, incarnation d’une pensée… Animé par Clothilde COLIN .

Participation libre. Sur inscription au 06 59 89 64 87 ( groupe de 6 à 10 personnes) .

Maison Saget 7 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 59 89 64 87

