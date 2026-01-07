Soirée jeux de société Espace Culturel Terraqué Carnac
Soirée jeux de société Espace Culturel Terraqué Carnac vendredi 10 avril 2026.
Soirée jeux de société
Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 22:00:00
Date(s) :
2026-04-10
À 20h Découvrez une sélection de jeux de société et venez partager un moment ludique et convivial à la ludothèque. À partir de 12 ans. Gratuit en accès libre. .
Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société
L’événement Soirée jeux de société Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Carnac (Morbihan)
- Concours de dessin Carnac 1 avril 2026
- Matinée jeux petite enfance Médiathèque Terraqué Carnac 1 avril 2026
- Visite découverte dans les Alignements Rue du Ménec Carnac 1 avril 2026
- Atelier vannerie spiralée Carnac 6 avril 2026
- Atelier Parure pour petites mains Carnac 7 avril 2026