Soirée jeux de société Espace Culturel Terraqué Carnac

Soirée jeux de société

Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

À 20h Découvrez une sélection de jeux de société et venez partager un moment ludique et convivial à la ludothèque. À partir de 12 ans. Gratuit en accès libre. .

Espace Culturel Terraqué 26 Rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon