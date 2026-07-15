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Terra Initia Exposition TR’ÂMES Galerie Terra Initia Carnac

jeudi 30 juillet 2026 · Galerie Terra Initia · Carnac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Lieu
Galerie Terra Initia
Adresse
25 Rue Saint-Cornely
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Terra Initia Exposition TR’ÂMES

Galerie Terra Initia 25 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-11-02

Date(s) :
2026-07-30

Exposition Peintures de Béatrice Bescond, peintures et art textile de Lucy Pulvertaft, céramiques de Sylvie Marchand.
La galerie est fermée le mardi.   .

Galerie Terra Initia 25 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 13 47 89 87 

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English :

L’événement Terra Initia Exposition TR’ÂMES Carnac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT DE CARNAC

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