Terra Initia Exposition TR’ÂMES Galerie Terra Initia Carnac

Informations pratiques

Carnac

Terra Initia Exposition TR’ÂMES

Galerie Terra Initia 25 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-11-02

Date(s) :

2026-07-30

Exposition Peintures de Béatrice Bescond, peintures et art textile de Lucy Pulvertaft, céramiques de Sylvie Marchand.

La galerie est fermée le mardi. .

Galerie Terra Initia 25 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 13 47 89 87

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English :

L’événement Terra Initia Exposition TR’ÂMES Carnac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT DE CARNAC