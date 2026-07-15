AGENDA · Carnac
Terra Initia Exposition TR’ÂMES Galerie Terra Initia Carnac
jeudi 30 juillet 2026 · Galerie Terra Initia · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Terra Initia Exposition TR’ÂMES
Galerie Terra Initia 25 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-11-02
Date(s) :
2026-07-30
Exposition Peintures de Béatrice Bescond, peintures et art textile de Lucy Pulvertaft, céramiques de Sylvie Marchand.
La galerie est fermée le mardi. .
Galerie Terra Initia 25 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 13 47 89 87
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English :
L’événement Terra Initia Exposition TR’ÂMES Carnac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT DE CARNAC
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