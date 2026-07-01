Informations pratiques

Carnac

Carnac O’Libre

Avenue de la Pointe Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La grande plage de CARNAC accueille la 6eme édition de la CARNAC O’LIBRE, étape de la Coupe de Bretagne d’eau libre.

Programme du dimanche 19 juillet 2026 –

à partir de 09h00: accueil sur le parking Mégalithe de la pointe Churchill

– 9h00: départ du 3000 m

– 9h00: départ du 1500 m

– 10h30: départ du 200 m

– 11H00 départ des relais mixtes 4 x 500 m

Plus de détails sur www.auraynatation.fr

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE

Barrieres horaires

3000 M 40 min apres l’arrivé du premier

2000 M 20 min apres l’arrivé du premier .

Avenue de la Pointe Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Carnac O’Libre Carnac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE CARNAC