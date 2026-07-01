Carnac O’Libre Carnac
dimanche 19 juillet 2026 · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Carnac O’Libre
Avenue de la Pointe Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
La grande plage de CARNAC accueille la 6eme édition de la CARNAC O’LIBRE, étape de la Coupe de Bretagne d’eau libre.
Programme du dimanche 19 juillet 2026 –
à partir de 09h00: accueil sur le parking Mégalithe de la pointe Churchill
– 9h00: départ du 3000 m
– 9h00: départ du 1500 m
– 10h30: départ du 200 m
– 11H00 départ des relais mixtes 4 x 500 m
Plus de détails sur www.auraynatation.fr
PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
Barrieres horaires
3000 M 40 min apres l’arrivé du premier
2000 M 20 min apres l’arrivé du premier .
Avenue de la Pointe Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Carnac O’Libre Carnac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT DE CARNAC
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