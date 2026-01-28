Le Camion qui Livre Face allée des alignements Carnac dimanche 19 juillet 2026.

Carnac

Le Camion qui Livre

Face allée des alignements 6 Boulevard de la Plage Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Cet été, le Camion qui Livre du Livre de Poche célèbre sa 13ᵉ tournée et s’arrête à Carnac pour trois journées placées sous le signe de la lecture et de la rencontre.

Du 19 au 21 juillet, retrouvez cette librairie itinérante sur le Boulevard de la Plage, face à l’Allée des Alignements, de 11h à 19h.

En partenariat avec la librairie Sur le Rivage, le Camion qui Livre propose une sélection de livres pour tous les goûts romans, polars, littérature contemporaine, livres jeunesse… Les libraires seront présents pour partager leurs conseils et leurs coups de cœur.

Cette édition 2026 revêt une dimension particulière puisqu’elle marque également les 200 ans d’Hachette. Une belle occasion de célébrer le plaisir de lire et de rendre les livres accessibles à tous, au plus près des vacanciers.

Temps forts de cette étape carnacoise des rencontres privilégiées avec des autrices en dédicace.

Kalindi Ramphul sera présente le 19 juillet, de 11h à 13h et de 15h à 18h.

Muriel Romana rencontrera le public les 20 et 21 juillet, aux mêmes horaires.

Que vous soyez lecteur passionné, amateur de découvertes littéraires ou simplement curieux, venez échanger avec les auteurs, flâner parmi les ouvrages et partager un moment convivial autour des livres. .

Face allée des alignements 6 Boulevard de la Plage Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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L’événement Le Camion qui Livre Carnac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DE CARNAC