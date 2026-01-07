Sortie botanique Algues et des plantes

Lieu communiqué à l’inscription Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

À 10h Déambulation sur la plage et le sentier côtier. Observation des végétaux, anecdotes, histoire des plantes et des algues, usages culinaires et médicinaux.

Dégustation de tartare d’algues en fin d’animation. Vous repartez avec un dépliant utile pour mémoriser les bonnes pratiques de la cueillette des algues.

Envoi d’un compte-rendu avec résumé et photos par mail après la balade. Avec Primelle, de l’association Incroyables Chemins, paysanne herboriste à Ploemel .

Lieu communiqué à l’inscription Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

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English :

L’événement Sortie botanique Algues et des plantes Carnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE CARNAC