Championnat du Monde ACO Musto Skiff Yacht Club de Carnac Carnac

Carnac

Championnat du Monde ACO Musto Skiff

Yacht Club de Carnac Boulevard de la base nautique Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Retrouvez les meilleurs marins sur un plan d’eau d’exception. En parallèle des courses, un village gratuit et ouvert à tous proposera conférences, expositions, dégustations et stands autour de la biodiversité marine et de l’environnement. Une semaine mêlant performance sportive et engagement éco-responsable. Infos et inscriptions sur le site yccarnac.com .

Yacht Club de Carnac Boulevard de la base nautique Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Championnat du Monde ACO Musto Skiff Carnac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT DE CARNAC