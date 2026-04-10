Championnat du Monde ACO Musto Skiff Yacht Club de Carnac Carnac
Championnat du Monde ACO Musto Skiff Yacht Club de Carnac Carnac samedi 6 juin 2026.
Carnac
Championnat du Monde ACO Musto Skiff
Yacht Club de Carnac Boulevard de la base nautique Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Retrouvez les meilleurs marins sur un plan d’eau d’exception. En parallèle des courses, un village gratuit et ouvert à tous proposera conférences, expositions, dégustations et stands autour de la biodiversité marine et de l’environnement. Une semaine mêlant performance sportive et engagement éco-responsable. Infos et inscriptions sur le site yccarnac.com .
Yacht Club de Carnac Boulevard de la base nautique Carnac 56340 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Championnat du Monde ACO Musto Skiff Carnac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT DE CARNAC