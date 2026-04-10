Dîner spectacle Casino Circus Carnac

Carnac

Dîner spectacle

Casino Circus 41 Avenue des Salines Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

À 20h dîner spectacle avec Sergent Pepper, l’aventure des Beatles. Tarif 55€ avec 7€ en ticket de jeu, réservation en ligne.

Les SERGENT PEPPER, ce sont trois jeunes garçons talentueux, nourrissant une même passion pour la pop intemporelle des BEATLES.

Partageant des projets musicaux depuis une dizaine d’années, c’est bien autour de la voix que l’alchimie fonctionne entre Jean-Baptiste, Manu et Simon. Passionnés par les harmonies vocales, le trio imagine, il y a 5 ans, un projet de reprises autour du répertoire des Beatles avec toutefois une approche différente des groupes tribute classiques.

Leur ambition offrir une redécouverte totale des plus grands succès du groupe de Liverpool en s’appuyant uniquement sur des instruments acoustiques et des harmonies vocales à trois voix. Le résultat est bluffant, leur excellente maîtrise vocale et leur technique musicale permet dès les premières notes de retrouver le frisson qui nous rappelle pourquoi les BEATLES sont devenus le plus grand groupe de tous les temps.

Pour les SGT. PEPPER, seul importe de saisir l’esprit des plus grands titres des Fab Four, d’en retrouver le feeling original mais surtout d’exécuter à la perfection les harmonies vocales qui font la quintessence des BEATLES.

Un concert des SGT. PEPPER, c’est à coup sûr retrouver son âme de groupie, et ne pouvoir s’empêcher un déhanché sur les premières notes de Can’t buy me love ou Hard day’s night . Enchaînant les tubes sans temps mort, le groupe revisite le répertoire et les différentes époques des Fab Four, des incontournables Ticket to ride , Help ou Yesterday aux chansons les moins connues. Le public, reprend en chœur les refrains, tape des mains et plonge avec délice dans cette illusion sonore. Un beau moment de nostalgie musicale qui, assurément, donnera envie à certains de ressortir leurs vieux vinyles pour les faire tourner encore un peu. .

Casino Circus 41 Avenue des Salines Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 64 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dîner spectacle Carnac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon