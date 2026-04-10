Carnac

Fest Noz du Bagad

base nautique de port en Dro Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Fest-noz du bagad le samedi 18 juillet 2026 à Port En Dro

18h défilé du bagad Départ de l’Office du Tourisme Avenue des Druides vers l’Avenue Miln puis Boulevard de la Plage jusqu’au Parking de la Base Nautique.

Repas moule frites, galettes saucisses et crêpes suivi du fest-noz animé par le bagad, An’DiBru et les sonneurs du pays. .

base nautique de port en Dro Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 82 80 97 72

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English :

L’événement Fest Noz du Bagad Carnac a été mis à jour le 2026-06-03 par OT DE CARNAC