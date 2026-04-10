Zumba à la plage Grande plage côté base nautique Carnac
Zumba à la plage Grande plage côté base nautique Carnac lundi 6 juillet 2026.
Carnac
Zumba à la plage
Grande plage côté base nautique Boulevard de la Plage Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
De 19h à 20h tous les lundis en Juillet et Août.
Le temps d’une séance aux airs latino, la grande plage se transforme en dancefloor avec Francine aux manettes !
Ce cours de Zumba danse fitness fera travailler toutes les parties de votre corps tout en vous amusant !
Prévoir une bonne paire de tennis, vêtements légers et 1 grande bouteille d’eau.
Ouvert à tout public, pour tous âges. Gratuit. .
Grande plage côté base nautique Boulevard de la Plage Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52
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English :
L’événement Zumba à la plage Carnac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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