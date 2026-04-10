Zumba à la plage Grande plage côté base nautique Carnac lundi 6 juillet 2026.

Carnac

Zumba à la plage

Grande plage côté base nautique Boulevard de la Plage Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

De 19h à 20h tous les lundis en Juillet et Août.

Le temps d’une séance aux airs latino, la grande plage se transforme en dancefloor avec Francine aux manettes !

Ce cours de Zumba danse fitness fera travailler toutes les parties de votre corps tout en vous amusant !

Prévoir une bonne paire de tennis, vêtements légers et 1 grande bouteille d’eau.

Ouvert à tout public, pour tous âges. Gratuit. .

Grande plage côté base nautique Boulevard de la Plage Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52

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English :

L’événement Zumba à la plage Carnac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon