Balade mégalithique Enquête au Tumulus Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac

Carnac

Balade mégalithique Enquête au Tumulus

Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Suivez le guide, et partez à la découverte du mont Saint-Michel carnacois ! En vous appuyant sur les découvertes archéologiques et vos observations, parviendrez-vous à percer tous ses secrets ?

Boucle de 2 km conseillée à partir de 6 ans .

Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

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English :

L’événement Balade mégalithique Enquête au Tumulus Carnac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon