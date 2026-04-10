Balade mégalithique Enquête au Tumulus Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac
Balade mégalithique Enquête au Tumulus Musée de la Préhistoire de Carnac Carnac lundi 6 juillet 2026.
Carnac
Balade mégalithique Enquête au Tumulus
Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Suivez le guide, et partez à la découverte du mont Saint-Michel carnacois ! En vous appuyant sur les découvertes archéologiques et vos observations, parviendrez-vous à percer tous ses secrets ?
Boucle de 2 km conseillée à partir de 6 ans .
Musée de la Préhistoire de Carnac 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade mégalithique Enquête au Tumulus Carnac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon