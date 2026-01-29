Festival Place aux mômes Jardin de Césarine Carnac

Festival Place aux mômes

Jardin de Césarine Avenue Zacharie Le Rouzic Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Le Festival Place aux Mômes est un festival d’arts de la rue à destination du jeune public. Concerts, magie, danse, clowns, les spectateurs se laissent surprendre par un univers différent mais toujours de grande qualité artistique.

Pendant les vacances, les enfants peuvent découvrir un spectacle de qualité offert par l’office de tourisme de Carnac.

Tous les mardis au jardin de Césarine de 18h à 19h. Spectacle gratuit sans réservation. .

Jardin de Césarine Avenue Zacharie Le Rouzic Carnac 56340 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Place aux mômes Carnac a été mis à jour le 2026-01-29 par CRT Bretagne_