Poissons, coquillages et crustacés en origamis Carnac
Poissons, coquillages et crustacés en origamis Carnac mercredi 1 juillet 2026.
Carnac
Poissons, coquillages et crustacés en origamis
Place de Port en Drô Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Réalisation de poissons, coquillages et crustacées en papier Origamis.
Durée 1h30 (environ 3 modèles). Atelier ouvert aux enfants (7 ans min), aux ados et aux adultes.
Maximum 5 personnes.
Réservation au 06 82 67 80 44. Matériel fourni. .
Place de Port en Drô Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 82 67 80 44
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English :
L’événement Poissons, coquillages et crustacés en origamis Carnac a été mis à jour le 2026-05-16 par OT DE CARNAC
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