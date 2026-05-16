Carnac

Poissons, coquillages et crustacés en origamis

Place de Port en Drô Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Réalisation de poissons, coquillages et crustacées en papier Origamis.

Durée 1h30 (environ 3 modèles). Atelier ouvert aux enfants (7 ans min), aux ados et aux adultes.

Maximum 5 personnes.

Réservation au 06 82 67 80 44. Matériel fourni. .

Place de Port en Drô Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 82 67 80 44

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English :

L’événement Poissons, coquillages et crustacés en origamis Carnac a été mis à jour le 2026-05-16 par OT DE CARNAC