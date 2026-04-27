Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jouez et explorez Musée de Préhistoire Carnac

Jouez et explorez Musée de Préhistoire Carnac samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de Préhistoire

Adresse : 10 Place de la Chapelle

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carnac

Jouez et explorez

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23

De 10h à 12h30 puis de 14h à 17h. À travers des jeux, petits et grands sont invités à observer autrement les trésors du musée. Sans réservation. Tarif inclus dans le prix du billet d’entrée   .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 22 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jouez et explorez

L’événement Jouez et explorez Carnac a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Carnac (Morbihan)