Jouez et explorez Musée de Préhistoire Carnac
Jouez et explorez Musée de Préhistoire Carnac samedi 23 mai 2026.
Carnac
Jouez et explorez
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
De 10h à 12h30 puis de 14h à 17h. À travers des jeux, petits et grands sont invités à observer autrement les trésors du musée. Sans réservation. Tarif inclus dans le prix du billet d’entrée .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 22 04
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English : Jouez et explorez
L’événement Jouez et explorez Carnac a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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