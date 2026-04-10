Sur les traces d’un héritage mondial : découverte des vestiges du Néolithique, Musée de Préhistoire de Carnac, Carnac

Sur les traces d’un héritage mondial : découverte des vestiges du Néolithique Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Préhistoire de Carnac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Au début du Ve millénaire avant notre ère, Carnac est un grand centre de pouvoir et de richesse. Grandes haches en jade alpin, parures venues d’Espagne et objets du quotidien illustrent la vie au Néolithique, époque des dolmens et des célèbres alignements de menhirs.

Visiter le Musée de Préhistoire de Carnac, c’est obtenir les clés pour comprendre les nombreux sites archéologiques de Bretagne et leur histoire. Le musée abrite l’une des collections préhistoriques les plus riches d’Europe. Il est aussi le conservatoire des objets découverts sur les sites qui ont fait la réputation de notre région et qui sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Musée de Préhistoire de Carnac Place Christian BONNET, 56340 Carnac, France Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33297522204 https://www.museedecarnac.com Avec 300.000 objets provenant de 30 communes du sud Morbihan (entre ria d’Etel à l’ouest, presqu’île de Rhuys à l’est, Quiberon, Houat et Hoedic au sud), 200 sites dont 120 mégalithiques, le Musée de Préhistoire de Carnac possède l’une des plus riches collections préhistoriques d’Europe. Sa visite est indispensable pour découvrir et comprendre les sites archéologiques de la région, du Paléolithique à l’époque gallo-romaine, et surtout du Néolithique. Ne manquez pas les grandes haches en jade alpin, les parures polies importées d’Espagne… Des objets de prestige découverts dans le Tumulus Saint-Michel, témoins de l’époque où Carnac était un grand centre européen de pouvoir et de richesse, au début du Ve millénaire avant notre ère. Les collections sont classées “Monument Historique” depuis 1928.

Au début du Ve millénaire avant notre ère, Carnac est un grand centre de pouvoir et de richesse. Grandes haches en jade alpin, parures venues d’Espagne et objets du quotidien illustrent la vie au des…

Collections musée de Carnac, photographe : H. Neveu-Deroterie