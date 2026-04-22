Les Croc’Archi l’hôtel de ville et le centre culturel Terraqué Place de la Chapelle Carnac
Les Croc’Archi l’hôtel de ville et le centre culturel Terraqué Place de la Chapelle Carnac mardi 19 mai 2026.
Carnac
Les Croc’Archi l’hôtel de ville et le centre culturel Terraqué
Place de la Chapelle Hôtel de ville Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 12:30:00
fin : 2026-05-19 13:15:00
Date(s) :
2026-05-19
Venez découvrir l’architecture si particulière de l’hôtel de Ville de Carnac édifié dans les années 70 par l’architecte Pierre-Alexis Kobakhidzé et celle, plus récente, du centre culturel Terraqué.
Les Croc’archi vous proposent, sur le temps de pause de midi, une visite d’un édifice marquant du territoire avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.
Sur réservation. .
Place de la Chapelle Hôtel de ville Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Les Croc’Archi l’hôtel de ville et le centre culturel Terraqué Carnac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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