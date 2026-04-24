Apéro spectacle Lieu-dit Kergouret Carnac

Carnac

Apéro spectacle

Lieu-dit Kergouret Domaine Ô Fleurs de Sel Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14

“La Belle Tablée”, actuellement en tournée dans toute la France, s’installe à Carnac du 12 au 14 mai pour proposer une expérience d’apéro-spectacle unique, entre performance artistique et moment de partage autour de la table.

Dans un monde où l’on consomme les spectacles assis, séparés, silencieux, La Belle Tablée vous propose autre chose Une soirée à vivre ensemble !

Une grande table, des verres qui trinquent, des voix qui se lèvent, des rires qui circulent… La Belle Tablée vous offre une soirée conviviale, décalée, festive et mémorable…La Belle Tablée… Ce n’est pas un spectacle que l’on regarde, c’est une expérience collective que l’on partage !

Un concept original mêlant dîner convivial et spectacle immersif arrive pour la première fois à Carnac au Domaine Ô Fleurs de Sel .

Lieu-dit Kergouret Domaine Ô Fleurs de Sel Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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L’événement Apéro spectacle Carnac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DE CARNAC