Village de l’Eurocat Port en Dro Carnac

Carnac

Village de l’Eurocat

Port en Dro 10 Avenue de Port En Drô Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

À l’occasion de la 38e édition de L’Eurocat, le Village Sport & Environnement ouvrira ses portes pour la 3e année consécutive.

Au programme animations, activités sportives, sensibilisation, jeu concours, et bien plus encore … Gratuit et ouvert à tous

Retrouvez sur place une buvette pour vous rafraichir, ainsi qu’un food truck de crêpes et galettes bretonnes.

Programme des animations à venir sur les réseaux du YC Carnac ou sur le site yccarnac.com, onglet régates .

Port en Dro 10 Avenue de Port En Drô Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 10 98

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English :

L’événement Village de l’Eurocat Carnac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon