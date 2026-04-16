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Village de l’Eurocat Port en Dro Carnac

Village de l’Eurocat Port en Dro Carnac vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Port en Dro

Adresse : 10 Avenue de Port En Drô

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carnac

Village de l’Eurocat

Port en Dro 10 Avenue de Port En Drô Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-01

À l’occasion de la 38e édition de L’Eurocat, le Village Sport & Environnement ouvrira ses portes pour la 3e année consécutive.
Au programme animations, activités sportives, sensibilisation, jeu concours, et bien plus encore … Gratuit et ouvert à tous
Retrouvez sur place une buvette pour vous rafraichir, ainsi qu’un food truck de crêpes et galettes bretonnes.
Programme des animations à venir sur les réseaux du YC Carnac ou sur le site yccarnac.com, onglet régates   .

Port en Dro 10 Avenue de Port En Drô Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 10 98 

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English :

L’événement Village de l’Eurocat Carnac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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