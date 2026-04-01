Randonnée Promenade à la découverte des monuments mégalithiques méconnus Carnac
Randonnée Promenade à la découverte des monuments mégalithiques méconnus Carnac jeudi 23 avril 2026.
Carnac
Randonnée Promenade à la découverte des monuments mégalithiques méconnus
Tumulus de Crucuny Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 17:30:00
Date(s) :
2026-04-23
À 14h Promenade à la découverte des monuments mégalithiques méconnus dans le cadre de l’inscription officielle des Mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan à l’UNESCO. Trajet de 6 kms d’une durée de 3H30′. Prévoir de bonnes chaussures. Gratuit sur inscription à l’Office du Tourisme. Attention groupe limité à 20 personnes. Départ du Tumulus de Crucuny, à la sortie du village en allant vers la route de Quiberon à Auray
Sortie organisée par les Amis de Carnac .
Tumulus de Crucuny Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 13 52
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English :
L’événement Randonnée Promenade à la découverte des monuments mégalithiques méconnus Carnac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT DE CARNAC
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