Carnac

Atelier créatif: Broderie au point de croix

15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 15:15:00

Date(s) :

2026-07-22

Atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans

Sur inscription, sur place à la librairie ou par mail monde.zabelle@orange.fr .

15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier créatif: Broderie au point de croix Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon