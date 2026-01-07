Atelier créatif: Broderie au point de croix Carnac
Atelier créatif: Broderie au point de croix Carnac mercredi 22 juillet 2026.
Carnac
Atelier créatif: Broderie au point de croix
15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 15:15:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans
Sur inscription, sur place à la librairie ou par mail monde.zabelle@orange.fr .
15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17
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English :
L’événement Atelier créatif: Broderie au point de croix Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon