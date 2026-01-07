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Atelier créatif: Broderie au point de croix  Carnac

Atelier créatif: Broderie au point de croix  Carnac mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 15 Rue Saint-Cornely

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Carnac

Atelier créatif: Broderie au point de croix 

15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 15:15:00

Date(s) :
2026-07-22

Atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans

Sur inscription, sur place à la librairie ou par mail monde.zabelle@orange.fr   .

15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 72 75 31 17 

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English :

L’événement Atelier créatif: Broderie au point de croix  Carnac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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