Les Incontournables une architecture pour les vacances, Boulevard de la Plage, Carnac Carnac jeudi 23 juillet 2026.

Carnac

Les Incontournables une architecture pour les vacances, Boulevard de la Plage, Carnac

15 Boulevard de la Plage Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-27

Le boulevard de la plage offre à l’amateur d’architecture de villégiature un large panorama qui déploie les différents styles de maisons, villas et collectifs tout entiers dédiés au repos face à la mer.

Mégalithes, églises et chapelles ou encore architectures singulières du XXe siècle, Les incontournables vous ouvrent les portes pour une visite avec un guide-conférencier du service Culture et Patrimoine du Pays d’art et d’histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sur réservation. .

15 Boulevard de la Plage Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Les Incontournables une architecture pour les vacances, Boulevard de la Plage, Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon