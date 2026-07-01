AGENDA · Carnac
Atelier créatif Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac
mercredi 22 juillet 2026 · Librairie Le P'tit Monde de Zabelle · Carnac
Informations pratiques
Carnac
Atelier créatif
Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Atelier créatif Création d’un canevas ou d’une broderie au point de croix. Enfants à partir de 5 ans. Tarif 6 €. Sur inscription .
Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Atelier créatif Carnac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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