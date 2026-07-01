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Atelier créatif Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac

mercredi 22 juillet 2026 · Librairie Le P'tit Monde de Zabelle · Carnac

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Librairie Le P'tit Monde de Zabelle
Adresse
15 Rue Saint-Cornely
Ville
56340 Carnac
Département
Morbihan
Tarif

Carnac

Atelier créatif

Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Atelier créatif Création d’un canevas ou d’une broderie au point de croix. Enfants à partir de 5 ans. Tarif 6 €. Sur inscription   .

Librairie Le P’tit Monde de Zabelle 15 Rue Saint-Cornely Carnac 56340 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Atelier créatif Carnac a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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